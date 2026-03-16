В Коломне начали заливать фундамент детского сада на 125 мест

Строители приступили к устройству фундаментной плиты детского сада на улице Калинина в Озерах городского округа Коломна. Двухэтажное здание рассчитано на 125 мест, открыть его планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области за счет средств регионального бюджета. В настоящее время подрядная организация выполняет монолитные работы по устройству фундаментной плиты будущего здания. Общая строительная готовность объекта составляет 5,2%.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.