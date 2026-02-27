В Коломне к июню 2027 года откроют бутик-отель в доме XVIII века

Реставрация дома № 5 в Водовозном переулке в Коломне завершена на 80%, к июню 2027 года здесь откроют бутик-отель на 40 гостей. Работы ведут в историческом здании XVIII века, сообщили в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Памятник гражданского зодчества регионального значения приспосабливают под современную гостиницу. Строители прокладывают инженерные сети и выполняют внутреннюю отделку помещений. Номера разместят на трех этажах, а в подземном уровне оборудуют технические и хозяйственные помещения.

В отеле предусмотрено 23 номера улучшенной планировки с премиальной отделкой, включая номер для маломобильных гостей. Параллельно проектируют дополнительные корпуса на соседних участках — суммарно на 200 номеров. Проект предполагает комплексное развитие квартала с реставрацией объектов культурного наследия и созданием современной гостиничной инфраструктуры.

Дом возвели в третьей четверти XVIII века, в XIX столетии фасад перестроили в стиле ампир. Здание сохраняет исторический облик, меняя функциональное назначение. Контроль за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Коломна остается одним из самых популярных туристических направлений Подмосковья благодаря кремлю и сохранившейся купеческой застройке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.