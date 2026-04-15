Первая весенняя гроза прогремела в Подмосковье

В том числе гроза прошла в Дмитрове. По словам Поздняковой, не исключено, что гром и молнию можно будет наблюдать до 18:00 на севере области. Для этого там установилась благоприятная температура воздуха.

Ранее сообщалось, что на водных артериях Московской области продолжается сход половодья. За сутки больше всего вода уменьшилась на участке реки Оки между Серпуховом и Коломной — на 32–55 см. На прочих реках вода убывала менее интенсивно — не более чем на 20 см.

Рост уровня зафиксирован лишь на двух реках: Искона. Здесь уровень воды поднялся на плюс 20 см, а в реке Северка вода поднялась на 5 см.

