Синоптик Леус: уровень весеннего паводка в Подмосковье снижается

На водных артериях Московской области продолжается сход половодья. За последние сутки больше всего вода уменьшилась на участке реки Оки между Серпуховом и Коломной — на 32–55 сантиметров. На прочих реках вода убывала менее интенсивно — не более чем на 20 сантиметров, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Рост уровня зафиксирован лишь на двух реках: Искона. Здесь уровень воды поднялся на плюс 20 см, а в реке Северка вода поднялась на 5 см.

По данным на утро 11 апреля, в Подмосковье остаются подтопленными 12 участков автодорог (10 в Луховицком округе и 2 в Воскресенском), два низководных моста (по одному в Домодедово и Луховицах), а также 75 придомовых территорий (8 в Богородском округе, 29 в Воскресенском и 38 в Орехово-Зуевском).

Из-за подтопления недоступен для транспорта один населенный пункт — село Слемские Борки в Луховицком округе.

По словам Леуса, в течение следующих двух-трех дней на реках Подмосковья ожидается дальнейшее снижение уровня паводковых вод. Интенсивность убывания может составить от 20 до 60 см. Затопление пойм рек Северка и Пахра сохранится, но глубина воды уменьшится. Устойчивое снижение уровня будет наблюдаться на большинстве малых рек региона.

