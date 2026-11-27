сегодня в 17:18

Реконструкция очистных сооружений у поселка Сергиевский в городском округе Коломна достигла готовности 75%. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На реконструкции очистных сооружений у поселка Сергиевский в городском округе Коломна работают 215 человек и 25 единиц техники. Готовность объекта составляет 75%.

Строители проводят гидроиспытания и готовятся к монтажу оборудования на вторичных отстойниках. Работы также продолжаются в цехе доочистки, на площадке компостирования осадка и насосной станции.

Сооружения построили в начале 1970-х годов, они нуждались в обновлении. Новый комплекс создают по современным технологиям. Он будет принимать стоки из Коломны, поселка Сергиевский и близлежащих населенных пунктов.

Проект предусматривает новые блоки биологической очистки, цех механического обезвоживания осадка и сооружения глубокой доочистки. После ввода комплекса его проектная производительность составит 60 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Завершить работы планируют в 2027 году.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.