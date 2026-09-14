В Коломне детский сад «Веснушки» капитально отремонтируют к 2027 году

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» школы № 14 на улице Шилова начался в Коломне. Работы по обновлению здания и благоустройству территории планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Веснушки» школы № 14 на улице Шилова. Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья».

В двухэтажном здании обновят инженерные сети и водосточную систему, заменят кровлю, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Капремонт охватит групповые помещения и пищеблок.

«Двухэтажное здание детского сада ждет масштабное обновление. Тут появятся современные инженерные сети и водосточная система, новая кровля, будут смонтированы системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Капремонт затронет все групповые помещения и пищеблок», — рассказал 14 сентября директор школы № 14 Дмитрий Ушаков.

Также обновят фасад и благоустроят территорию дошкольного отделения. Завершить работы планируют в 2027 году.

«Капремонт „Веснушек“ в Коломне — это про самое главное: комфорт и безопасность наших детей. Только за 2024 год в Подмосковье открыли 11 новых детских садов, а в 2025 году обновили еще 40 дошкольных учреждений. Забота о детях — безусловный приоритет государства, и задача — создавать для детей современные и безопасные условия с самого первого дня», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.