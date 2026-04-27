В Клину завершат ремонт лечебного бассейна к 30 апреля

В бассейне уже восстановили чашу и гидроизоляцию, заменили лампы в системе ультрафиолетового обеззараживания воды и систему дозирования реагентов. Обновили освещение, струйный массажный душ, подводные гидромассажи и воздушно-пузырьковое устройство. В системе водоподготовки заменили кварцевый песок в фильтрах, отремонтировали насосное оборудование и частично обновили насосы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.