В Клину за восемь лет отремонтировали более 2,5 тыс подъездов

Более 2,5 тысячи подъездов отремонтировали в городском округе Клин за восемь лет по программе «Мой подъезд». В 2026 году планируется обновить еще свыше 200 подъездов в 64 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональную программу софинансирования «Мой подъезд» инициировал губернатор Андрей Воробьев восемь лет назад. За это время в Клину привели в порядок большую часть подъездов многоквартирных домов.

В 2026 году финансирование работ из областного бюджета не предусмотрено. Ремонт более чем 200 подъездов выполнят за счет средств, которые управляющие компании собирают с жителей по тарифу на текущий ремонт, а также при софинансировании из муниципального бюджета. Наибольший объем работ запланирован в домах на улицах 50 лет Октября, Мечникова и в Пролетарском проезде.

Городской округ также участвует в смотре-конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». На плановом совещании глава округа Василий Власов предложил провести аналогичный конкурс на муниципальном уровне.

«Людям должно быть приятно заходить в подъезд. Это небольшие затраты, которые дают значительный положительный эффект: красивый подъезд улучшает качество жизни жителей, укрепляет добрососедские отношения и повышает доверие к своей управляющей компании», — подчеркнул Василий Власов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.