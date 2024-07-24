В Клину врачам из других регионов предоставят жилье по губернаторской программе

В Клину появятся новые медицинские специалисты. Это стало возможным благодаря реализации программы Губернатора, в рамках которой в Клину новым врачам будет предоставлено ведомственное жилье. Об этом говорили на плановом совещании у главы округа Алены Сокольской, сообщила пресс-служба администрации округа.

К Алене Сокольской обратилось руководство Клинской больницы с ходатайством помочь в решении жилищного вопроса для новых специалистов. Глава округа подтвердила, что ходатайство будет полностью удовлетворено. Так, в Клину к работе приступят врачи очень важных и востребованных нозологий — онколог, эндокринолог, дерматолог и анестезиолог. Они приехали жить и работать в Подмосковье из Краснодарского края, Липецка и Читы.

«Уже не первый раз мы помогаем врачам в решении жилищного вопроса в рамках программы Губернатора по привлечению специалистов из других регионов России. В 2023 году трем медицинским работникам, выбравшим местом работы Клин, было предоставлено служебное жилье из числа освободившегося жилищного фонда», — напомнила глава округа Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.