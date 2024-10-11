В Клину в поселке Туркмен продолжается ликвидация аварийных домов

Туркмен — удаленный поселок городского округа Клин. Он расположен на границе с Тверской областью. Население составляет около 200 человек. Два года назад здесь началась масштабная программа по сносу аварийных домов. За 2024-й уже ликвидировали 4 ветхих строения. Сейчас приступают к разбору здания на улице Южная.

«Это многоквартирный дом на 4 хозяина, сейчас приступили сначала к сносу сараев, и дальше трактор переедет демонтировать основное строение. Сложности только погодные — нужно успеть вовремя. Особенность местности — в почве, она здесь мягкая, торфяная. Поэтому, когда дожди, здесь тяжело работать, а основном, все в порядке. Техники и людей хватает, чтобы не затягивать процесс», — рассказал директор МАУ «Чистый город» Григорий Рыжичкин.

Работы по сносу этого дома продлятся до конца месяца. Затем тяжелая техника переедет на улицу Восточная. Всего же в поселке Туркмен в общей сложности демонтируют 10 аварийных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.