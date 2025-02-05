В Клину утвердили программу капремонта многоквартирных домов на 2025 год

Программу капремонта многоквартирных домов на 2025 год представили во вторник, 4 февраля на плановом совещании у Главы городского округа Клин Алены Дмитриевны Сокольской, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В перечне МКД, вошедших в капремонт — 31 адрес. По направлениям работ в городском округе Клин в этом году будут ремонтировать и внутренние инженерные сети (7 МКД), и подвальные помещения (1 МКД в Клину на ул. Котовского, дом.16 Г), и электрику (Клин, ул. Мира, д. 4), и отопление (Клин, ул. 60 лет Комсомола, 7\6, корпус 4). Четыре адреса вошли в программу ремонта фасадов. Его будут проводить разными методами, в том числе с технологией утепления. Лифтовое оборудование заменят в центре Клина на ул. Крюкова, дом 3 и в военном городке Клин-5 на ул. Центральная, д. 74.

Впервые в 2025 году в программу ремонта удалось включить 19 адресов, где будет проведен ремонт мансардной кровли. Это 2 комплекса жилых домов в Высоковске на улице Текстильной и в Клину в микрорайоне «Олимп».

Адресный перечень домов, вошедших в план ремонта, опубликован в муниципальных СМИ.

Стоит отметить большой объем работ, поведенный по ремонтам МКД в Клину в предыдущие годы. За 2023–2024 гг в Клину капитально отремонтировали 110 МКД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.