В Клину снесут аварийный дом в Талицком проезде

Аварийный жилой дом №2 в Талицком проезде ликвидируют в городском округе Клин. Одноэтажное здание 1959 года постройки признали непригодным для эксплуатации, работы по демонтажу планируют завершить до конца апреля 2026 года, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Одноэтажный многоквартирный дом площадью около 150 квадратных метров был построен в 1959 году. По итогам обследования строительных конструкций здание признали аварийным и утратившим эксплуатационную пригодность.

Жильцов расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

В настоящее время специалисты демонтируют строительные конструкции и расчищают территорию от мусора. Завершить работы планируется до конца апреля текущего года.

Всего в городском округе Клин выявили 303 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с требованиями законодательства 230 из них, что составляет 76% от общего числа. Работа по оставшимся объектам продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.