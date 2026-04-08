В Клину распределили участки для многодетных семей

В городском округе Клин 8 апреля многодетным семьям выдали уведомления с перечнем земельных участков для бесплатного получения. У заявителей есть 14 дней на выбор подходящего варианта и подачу документов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многодетные семьи в Подмосковье имеют право на бесплатное получение земельного участка в соответствии с региональным законодательством. Очередная выдача уведомлений состоялась 8 апреля в администрации городского округа Клин. В перечень вошли участки в деревнях Орлово, Марино, Голиково, Волосово, Вельмогово, Спас-Коркодино, Трехденево, Спас-Заулок, Борки и Радованье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.