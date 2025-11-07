В Клину продолжается строительство школы олимпийского резерва

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Рабочие возвели помещения водоподготовки бассейна и смонтировали перекрытия большого легкоатлетического манежа площадью 3,5 тыс. кв. м. Возвели и оставшиеся железобетонные конструкции для 50-метрового тира, а также лифтовых и лестничных шахт административного трехэтажного корпуса. Сейчас подрядчик приступил к монтажу арматурного каркаса перекрытий между первым и вторым этажами для дальнейшей заливки бетоном. Также уже залили и продолжают строительство колонн и стен второго этажа.

Площадь будущего здания спортшколы 12 тысяч кв. м.

На первом этаже разместится большой атлетический манеж. Этажом выше расположатся спортзал, зал для художественной гимнастики, тренерские и раздевалки. На цокольном этаже сделают тир, хозяйственные помещения и раздевалки для бассейна. В школе оборудуют медблок, тренерские, конференц-зал и пищеблок.

Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.