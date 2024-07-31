В Клину сносят незаконно возведенные пристройки

сегодня в 17:18

В городском округе Клин производят снос незаконных пристроек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Объекты, подлежащие сносу, находятся по адресу: г. Клин, ул. Гагарина, дом 3/2 стр. 1 и стр. 2 (у здания бывшего ДБ «Элегант»). Демонтаж ведется в рамках вступившего в законную силу решения Клинского городского суда. Прямо сейчас на месте работают сотрудники МБУ «Клинское городское хозяйство».

Их задача завершить демонтаж объектов до конца текущей недели.

Согласно данным Главархитектуры, на территории г. о. Клин выявлен 241 объект незавершенного строительства.

На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 171 объект, что составляет 71% от общего количества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.