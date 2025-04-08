В Клину приступили к сносу проблемного недостроя в центре города

В Клину приступили к сносу объекта незавершенного строительства — недостроенного торгово-развлекательного центра на улице Гагарина, 24а. Этот объект в Клину можно назвать самым проблемным недостроем, оставшимся в наследство от прежнего руководства округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Когда-то здесь располагался кинотеатр «МИР» (1962 года постройки), который при прежнем руководстве Клина разрушили и в 2011 году начали возводить на его месте очередной торговый центр (недостатка в которых в Клину в те годы итак не было).

В 2019 году в рамках уголовного дела по иску Генеральной прокуратуры данный объект был обращен в доход Российской Федерации.

При непосредственном участии Губернатора области А. Ю. Воробьева, часть объектов, в том числе площадка недостроенного ТРЦ была возвращена округу Клин.

Опасный недострой демонтируют, территорию приведут в порядок.

«Позиция Администрации городского округа Клин, с учетом огромного количества обращений жителей округа в наш адрес — снос недостроенного ТЦ на месте порушенного к/т Мир и создание на этом месте благоустроенной территории. Такой же, как мы сейчас имеем на Чепеле— где прежним руководством было запланировано строительство заправки, а стал сквер имени Зверева или на ул. Ленина, где была аварийная баня, а стал живописный Купеческий сквер. Это будет красивая, благоустроенная зеленая территория. Которая будет радовать всех клинчан», —

сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она уточнила, что снос недостроя — первый этап на пути предстоящего благоустройства этой территории, который будет обсуждаться с жителями.

Администрацией округа совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области был найден подрядчик —

ООО «ЭкоАудит», который приступил к выполнению работ 04.04.2025.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.