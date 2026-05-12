В Клину отремонтируют двор на Бородинском проезде до июня

Ремонт двора начался 12 мая на Бородинском проезде, 17 в Клину. Работы проводят по областной программе, завершить их планируют до середины июня при благоприятной погоде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе дома №17 на Бородинском проезде стартовал первый этап работ. Подрядчики демонтируют старые бортовые камни и подготавливают территорию к дальнейшему обновлению покрытия.

«У нас работает спецтехника ДжиСиБи, будет в будущем два катка, фреза, укладчик. Работают самосвалы, привозим манипуляторами новые бордюрные камни», — рассказал представитель подрядной организации Тигран Туманян.

Следующим этапом станет фрезерование проезжей части и парковки, затем специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие. Всего во дворе обновят 3,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна, отремонтируют 860 квадратных метров тротуаров и установят около 1,2 тыс. метров нового бордюрного камня.

Сейчас на объекте задействованы пять рабочих и водители спецтехники. До окончания благоустройства жителям рекомендуют не оставлять автомобили во дворе — соответствующие объявления размещены на информационных щитах и входных группах домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.