В Клину начался капремонт крыши дома на улице Гагарина

В доме на улице Гагарина, 4/10 в Клину стартовал капитальный ремонт кровли с заменой стропильной системы. Работы ведутся по программе фонда капремонта.

В доме на улице Гагарина, 4/10 в Клину рабочие приступили к демонтажу старых конструкций стропильной системы и снятию изношенной металлочерепицы. Уже выполнено 30% работ на площади 1100 кв. м.

Параллельно специалисты монтируют новое основание крыши, которое не меняли с 1950-х годов. Доски покрывают грунтовой пропиткой от плесени и плотно прибивают, а на перекрытии укладывают утеплитель с пароизоляцией толщиной 200 мм.

Для проведения капремонта используются автовышка, бензопилы и другое оборудование. Завершить работы подрядчик планирует в июле этого года. После ремонта у жителей верхних этажей перестанут возникать протечки и наледь зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.