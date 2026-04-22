В Клину начали ремонт более 100 подъездов в 2026 году

Ремонт подъездов стартовал в городском округе Клин в 2026 году. В план текущих работ включили более ста парадных, часть из них уже обновляют, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме № 1/3 на улице Театральной работы начались несколько недель назад. 21 апреля специалисты трудились в четвертом подъезде: завершили подготовительный этап и приступили к покраске стен и окантовки ступеней.

В этом году в округе планируют отремонтировать более ста подъездов. Перечень для каждой управляющей компании уже сформирован. Объем и виды работ в домах определяют индивидуально — в зависимости от состояния помещений и обращений жителей.

«План по текущему ремонту подъездов для каждой управляющей компании уже сформирован. Они с начала года определяют, какие парадные будут ремонтировать по жалобам жителей либо которым уже подошел срок ремонта», — рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации г. о. Клин Ольга Марфина.

Многие подъезды округа ранее обновили по губернаторской программе, часть домов еще ожидает ремонта. По нормативам уборку проводят по графику управляющей компании: выполняют мытье полов, подметание и ежегодную генеральную уборку летом.

Клинские парадные трижды становились победителями и призерами конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Один из таких объектов расположен на улице Профсоюзной, дом 13. Архитектор Николай Леонов вместе с супругой, соседями и управляющей компанией оформил его в тематике «Образование». В 2026 году подобный конкурс планируют провести и на муниципальном уровне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.