В Клину на стадионе «Строитель» начали монтировать мачты освещения

Подрядчик завез на на стадион «Строитель» в Клину сборные мачты освещения. Высота каждой из четырех — 25 метров. 11 ноября рабочие собирают конструкции будущих осветительных опор, параллельно готовят под них фундамент. В конце недели начнется подъем и установка мачт. Они расположатся по четырем сторонам арены, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Параллельно также ведутся работы по внутренней и внешней отделке в двух зданиях для раздевалок, там уже подведены все новые инженерные системы. Также на этой неделе приступаем к укладке искусственного газона», — рассказал руководитель проекта Юрий Лупанов.

В самом разгаре и возведение каркаса трибун. Они будут со стенками и с крышей, выполненные из поликарбоната. Сиденья предусмотрены пластиковые. Завершающим этапом станет сооружение беговых дорожек и универсальных спортплощадок, которые будут с резиновым покрытием толщиной 14 см.

Реконструкция стадиона будет завершена до конца текущего года.

Эти работы проводятся по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.