В Клину капремонт лицея №10 завершили на 60%

Капитальный ремонт учебного корпуса лицея № 10 имени Д. И. Менделеева в Клину выполнен более чем на 60%. Работы ведутся на Бородинском проезде, 23, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В здании 1962 года постройки площадью 4 134 квадратных метра обновляют основные конструкции и инженерные системы.

«На объекте задействовано более 60 человек и четыре единицы техники. Завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведутся общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, ремонт кровли, благоустройство прилегающей территории», — сообщили в пресс-службе министерства.

По техническому заданию в корпусе выполнят кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений. Также заменят трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения. В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы поставят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.