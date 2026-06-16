сегодня в 15:42

В Клину капремонт гимназии имени Ушинского выполнили на 60%

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского на Бородинском проезде в Клину выполнен более чем на 60%. Работы идут по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании 1964 года постройки площадью около 4,2 тыс. квадратных метров проводят комплексное обновление. Строители полностью завершили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации, благоустраивают прилегающую территорию.

«На площадке задействовано более 60 специалистов, 4 единицы техники. Завершен демонтаж, продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к гимназии территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все помещения, включая спортзал и пищеблок. После завершения ремонта гимназия получит новую мебель и оборудование, а территорию вокруг здания приведут в порядок.

Открыть обновленный корпус планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.