В Клину демонтировали аварийное здание деревенского клуба

В деревне Васильково округа Клин был выявлен и снесен объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего деревенского клуба. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажное кирпичное здание клуба было построено в 1952 году. Общая площадь постройки составляла чуть более 90 кв. м. Со временем снизилась прочность и надежность строительных конструкций, сооружение утратило эксплуатационную пригодность и было заброшено. Полуразрушенная постройка была внесена в список для ликвидации и снесена в текущем месяце», — рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день участок свободен от аварийного объекта и строительного мусора.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего в городском округе Клин выявлено 273 объекта незавершенного строительства. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, что составляет 75% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.