В Клину активно ведется капитальный ремонт стадиона «Строитель»

сегодня в 15:59

Капитальный ремонт стадиона «Строитель» в Клину находится в активной фазе. Масштабные работы планируют завершить до конца года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Реконструкция проходит по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». На площадке работают 30 человек и 6 единиц техники — тракторы и укладчики.

«В настоящий момент происходит устройство щебеночного основания футбольного поля фракция 20 на 40. Устройство строительных спортивных площадок. Ремонт административных зданий. В данный момент кровельные работы ведутся» — рассказал директор Клинской спортивной школы олимпийского резерва им. М. В. Трефилова Владимир Гамеев.

Скоро здесь появятся обновленное футбольное поле с подогревом и отремонтированные беговые дорожки. Строители заменят инженерные сети и сантехнику, установят новые окна и двери. Уже спроектирован облик административных зданий. Внутри расположатся подсобные помещения, раздевалки для спортсменов и тренерские.

Все Клинские футболисты и болельщики ждут открытия обновленного стадиона. По контракту работы должны завершить до конца текущего года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.