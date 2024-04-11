В Клину 60 переселенцев из аварийного жилья выбрали жилищный сертификат

В рамках нового этапа программы переселения жителей из домов, признанных аварийными после 2017 года, в городском округе Клин 60 жителей выбрали жилищный сертификат, как способ получения нового жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Расселение аварийного фонда ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда» за счет средств бюджета.

С начала года администрация городского округа Клин провела ряд встреч с жителями, где был разъяснен порядок получения субсидии на приобретение жилых помещений, рассказано о преимуществах данной меры социальной поддержки для собственников аварийных жилых помещений.

По итогам встреч 21 семья (60 человек) подала заявление на получение сертификата. Расселяемая площадь аварийного жилья составит более 1 тысячи квадратных метров.

Жилищный сертификат предоставляет возможность собственникам использовать средства на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также на оплату строительства дома без земельного участка. Государство компенсирует 130 тысяч рублей за каждый метр (не менее 4,2 млн рублей).

Всего по новому этапу программы в Клину планируется переселить 414 человек из 7,5 тысяч «квадратов» аварийного жилья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.