В Клину продолжается ликвидация аварийных и самовольных построек

На территории городского округа Клин продолжается работа по выявлению и ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На этой неделе в поселке Туркмен продолжаются демонтаж аварийного дома №4 по улице Восточной и снос самовольных построек на улице Центральной. Работы по сносу объектов в поселке продлятся до декабря текущего года, в общей сложности планируется демонтировать 10 аварийных домов.

Кроме того, на текущей неделе продолжается демонтаж аварийного нежилого здания в деревне Елгозино, которое ранее использовалось как детский сад. Работы по сносу и вывозу строительных материалов будут завершены до 10 ноября.

Ранее было сообщено о завершении ликвидации аварийного дома в поселке Туркмен — одноэтажного жилого здания площадью 135 квадратных метров. На освобожденных территориях администрация планирует провести работы по благоустройству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.