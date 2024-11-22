В климовской библиотеке Подольска завершили ремонт инженерных коммуникаций

сегодня в 16:46

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Кондратюк провел мониторинг состояния территорий в микрорайоне Климовск. Совместно с представителями территориального отдела и подрядных организаций, сотрудниками управляющей компании и профильными специалистами проверил, как идёт ремонт библиотеки на улице Первомайская, 3, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На техническом этаже библиотеки завершён капитальный ремонт инженерных коммуникаций, доработана система канализации, убран строительный мусор. Ведутся восстановительные работы на электрических сетях.

Кондратюк поручил специалистам ускорить процесс гидроизоляции кровли технического этажа, а также отремонтировать дверь выхода на крышу. Материалы для этого уже завезли, к работе приступят в выходные при благоприятных погодных условиях.

Помещения библиотеки отапливаются, но в читальном зале обнаружено завоздушивание системы, решением этой проблемы займутся незамедлительно.

Также Кондратюк проверил состояние электрощитовой в доме на улице Первомайская, 3, и дал указание профильным специалистам закрыть в ней шкафы, укрепить дверь и установить замок, чтобы ограничить доступ посторонних лиц.

Замечания, выявленные в ходе мониторинга, взяли на контроль и устранят. Подобные обходы продолжатся на регулярной основе в соответствии с планом мероприятий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.