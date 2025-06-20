В Кировской области построят 4 объекта ТКО мощностью 65 тыс т

В Кировской области планируется строительство четырех объектов по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 65 тыс. т в год. Всего в регионе появится 10 таких объектов, из которых четыре будут реализованы на условиях концессии, сообщила пресс-служба РЭО.

Соглашение о сотрудничестве между Российским экологическим оператором (РЭО) и Правительством Кировской области подписано для развития инфраструктуры обращения с ТКО и запуска новых проектов по переработке и утилизации отходов. Документ был подписан во время встречи генерального директора ППК РЭО Ирины Тарасовой и губернатора региона Александра Соколова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Детально обсудили ход реализации инвестиционных проектов по созданию объектов ТКО в Кировской области в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ национального проекта „Экологическое благополучие“. Десять объектов появятся в регионе, четыре из них общей мощностью сортировки 65 тысяч тонн в год будут построены в рамках концессионных соглашений. По всем проектам уже подготовлена проектно-сметная документация, земельные участки подобраны. Соглашение, которое мы сегодня подписали на ПМЭФ, позволит усилить наше взаимодействие с регионом. РЭО рассмотрит возможность оказания мер поддержки инфраструктурным проектам в регионе», — сообщила Ирина Тарасова.

Согласно договоренностям, стороны определят источники финансирования, включая возможные субсидии из федерального бюджета по Правилам № 1222. Эти меры позволяют регионам с низкой бюджетной обеспеченностью получать до 95% финансирования строительства объектов ТКО в форме капитального гранта (без учета НДС). Кроме того, РЭО и правительство области совместно разработают меры для повышения инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами.

«В Кировской области ведется масштабная работа по строительству современных объектов по обработке и утилизации отходов. Уже возводится крупный комплексный объект КПО „Центральный“. До 2028 года планируем построить еще два подобных объекта и две мусоросортировочные станции. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить сортировку 90% отходов, образующихся в регионе. Сотрудничество с РЭО позволит использовать новые финансовые механизмы, ускорить реализацию проектов и сохранить уникальную природу нашего региона для будущих поколений», — отметил Александр Соколов.

Планируется, что будут построены две мусоросортировочные станции в Шабалинском районе и в Лузском муниципальном округе Кировской области. Проекты концессионных соглашений по данным объектам находятся в стадии разработки.

Также планируются к созданию два комплексных объекта по обращению с ТКО в Вятскополянском и Яранском районах.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.