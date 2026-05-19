В Каширском округе Подмосковья построят цех комбикормов

Строительство цеха по производству комбикормов для птицеводства началось в Каширском округе Подмосковья. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет выпускать более 104 тыс. тонн продукции в год для собственных нужд, завершить работы планируют во втором квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь объекта составит около 4,5 тыс. квадратных метров. На площадке разместят производственный цех, склады сырья, силосы, лабораторию, весовую, котельную, компрессорную и склад жидкого сырья. В надзорное ведомство уже поступило извещение о начале строительства.

Предприятие будет выпускать комбикорм для птицы разных возрастных групп — в виде россыпи, гранул и крупки. Застройщиком выступает компания «Белянка», входящая в группу «Лето», одного из крупнейших производителей куриного яйца в России.

В Белгородской области группа производит более 650 млн яиц и около 100 тыс. тонн кормов в год. Новый объект в Подмосковье позволит обеспечить собственные потребности в кормах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.