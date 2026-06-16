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В Кашире завершили на 60% капремонт школы № 7

Капитальный ремонт средней школы № 7 на улице Центральной в Кашире выполнен более чем на 60%. Работы ведутся по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании школы № 7 по адресу: улица Центральная, 17. Сейчас на объекте задействовано более 70 рабочих. Строители уже завершили демонтаж и ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.