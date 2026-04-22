В Кашире завершают строительство котельной на 4 МВт

Новую блочно-модульную котельную мощностью 4 МВт почти достроили на улице Ильича в Кашире. Объект обеспечит теплом и горячей водой 12 многоквартирных домов, где проживают около 1100 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Готовность котельной достигла 98%. Объект построен в блочно-модульном исполнении и будет работать на природном газе в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Внутри размещены несколько котлов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную подачу тепла и горячей воды круглый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.