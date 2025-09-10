В Кашире выявлен и демонтирован еще один нестационарный торговый объект

В городском округе Кашира на постоянной основе проводятся осмотры земельных участков, находящихся как в частной, так и в муниципальной собственности. Цель таких мероприятий — выявление и ликвидация незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО), а также приведение действующих торговых точек к единым архитектурным стандартам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала года на территории округа уже демонтировано 23 НТО. Так, на улице Стрелецкая владелец приступил к сносу еще одного незаконного объекта торговли. С владельцем проведена разъяснительная работа, после чего предприниматель самостоятельно демонтировал свой павильон.

Данные меры реализуются в рамках поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева. Незаконные торговые объекты зачастую становятся причиной беспорядка, загромождают тротуары и проезды, создавая неудобства для жителей и ухудшая внешний облик городской среды. Продолжающиеся активные действия по наведению порядка помогут сохранить комфорт и эстетику муниципальных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.