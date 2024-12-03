В Кашире строится завод по производству панелей для сборки домов

На предприятии крупнопанельного домостроения будут выпускать стеновые панели из тяжелого и легкого бетона для сборки домов. Ввод в эксплуатацию предварительно запланирован на I квартал 2026 года.

Компания уже приступила к реализации следующего этапа строительства, который предусматривает монтаж внешнего контура здания. Данный этап планируется завершить в I квартале 2025 года.

Также разработанные компанией технические решения и технология домостроения позволяют применять любые фасадные решения, а девелоперам оптимизировать строительно-инвестиционный цикл, сделать его прозрачным и в каждом новом проекте использовать практически индивидуальные решения для строительства комфортного жилья.

«Предприятие будет выпускать домокомплекты из железобетонных изделий по собственной технологии PREFABRIКАТМ. Основное преимущество технологии — это широкий шаг вертикальных конструкций, что дает гибкость планировочных решений при строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий любого назначения. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест», — сообщил заместитель директора МКУ «Управление строительства» Виталий Еремеев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.