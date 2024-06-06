В Кашире строительная готовность административного здания составляет 50%

сегодня в 12:55

В Кашире на улице 1-я Дзержинская продолжается строительство административно-делового центра. Общая строительная готовность составляет 50%, об этом сообщает пресс-служба регионального министерства стройкомлекса региона.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы.

На объекте задействовано 149 рабочих и 12 единиц спецтехники. Подрядчик выполняет работы по монтажу оконных блоков, кладке внутренних перегородок, электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, монтаж слаботочных сетей, а также комплексное благоустройство территории.

Согласно проекту, здание рассчитано на 350 посетителей в смену. Административное здание состоит из обособленных функциональных блоков.

Основная задача функциональной компоновки — четкое разграничение помещений дежурных служб, административных, подсобных, хозяйственных и режимных помещений.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить все работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.