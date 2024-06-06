В Кашире строительная готовность административного здания составляет 50%
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
В Кашире на улице 1-я Дзержинская продолжается строительство административно-делового центра. Общая строительная готовность составляет 50%, об этом сообщает пресс-служба регионального министерства стройкомлекса региона.
Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы.
На объекте задействовано 149 рабочих и 12 единиц спецтехники. Подрядчик выполняет работы по монтажу оконных блоков, кладке внутренних перегородок, электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, монтаж слаботочных сетей, а также комплексное благоустройство территории.
Согласно проекту, здание рассчитано на 350 посетителей в смену. Административное здание состоит из обособленных функциональных блоков.
Основная задача функциональной компоновки — четкое разграничение помещений дежурных служб, административных, подсобных, хозяйственных и режимных помещений.
На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение.
Завершить все работы планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.