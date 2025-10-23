В Кашире стартовало строительство нового современного жилого квартала

В городском округе Кашира стартовал важный и долгожданный проект — возведение современного жилого квартала в районе пересечения Каширского шоссе и улицы Путейской. Глава округа Роман Пичугин лично ознакомился с текущим ходом работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект предусматривает развитие инфраструктуры: помимо многоквартирных домов планируется строительство дошкольного учреждения, современной школы, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая площадь жилья составит около 180 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить новыми квартирами тысячи каширских семей.

Идея — назвать новый квартал в честь исторической местности, а улицы — в честь героев-каширян, чьи имена заслуживают памяти и уважения.

Этот проект — не только о новом жилье, но и о социальных преобразованиях. Застройщик взял на себя обязательство расселить часть аварийного жилого фонда, что значительно улучшит жилищные условия жителей.

В настоящее время ведется проектирование и подготовка к началу строительства первой очереди — трех жилых корпусов. Работы уже заметны и продолжаются ежедневно.

Это важный шаг в развитии Каширы, направленный на создание комфортной и современной среды для жизни каждого жителя.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.