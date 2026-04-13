В Кашире Подмосковья строят завод посуды без пластика

Завод по производству одноразовой посуды без пластика строят в Кашире на территории особой экономической зоны «Кашира». Строительная готовность объекта достигла 75%, завершить работы планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новое предприятие создают как альтернативу производству традиционной пластиковой посуды. Продукция будет ориентирована на кафе, рестораны и сервисы доставки, где растет спрос на экологичные решения. Объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей. Застройщиком выступает компания «Грейтбилд».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.