В Кашире Подмосковья капремонт школы №1 выполнили на 60%

Капитальный ремонт школы №1 на улице Маршала Астахова в Кашире выполнен более чем на 60%. Работы проводят по госпрограмме строительства и капремонта соцобъектов, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте продолжается утепление и облицовка фасада, кровельные работы. Также ведется отделка и монтаж инженерных сетей. В работах задействованы 63 специалиста и 2 единицы техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках капитального ремонта прокладывают новые сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Для школы закупят современную мебель и оборудование, чтобы создать комфортные условия для обучения и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.