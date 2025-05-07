В Кашире планируют капитально отремонтировать школу № 7

В округе Кашира в 2026 году планируют капитально отремонтировать школу № 7. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы № 7 в городском округе Кашира», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «СОШ с УИОП № 7» Московская область, г. о. Кашира, г. Кашира, ул. Центральная, д. 17».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 7 319,8 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.