В Кашире планируется строительство 12 тыс кв метров жилой площади

В Кашире разработан и готовится к реализации проект договора комплексного развития незастроенной территории вблизи улиц Горького, Малая Посадская, Больничный переулок, Рогожина в Кашире-1. Документ уже прошел согласование в министерстве жилищной политики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комплексное развитие территорий (КРТ) — это один из приоритетов в работе властей на местах, который неоднократно озвучивал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В соответствии с мастер-планом планируется строительство 12 тыс. кв. м жилой площади и расселение аварийного жилья. Это будет среднеэтажная застройка с закрытым тихим двором, парковками за его пределами, которая органично впишется в эту часть Каширы-1 и не нарушит ее уникальность. Задача властей — создать комфортные условия для людей.

Планируемая дата заключения договора — II квартал 2025 года. Срок реализации проекта — 5 лет с момента заключения договора.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.