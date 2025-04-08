В Кашире отремонтируют более 30 многоквартирных домов

В городском округе Кашира в этом году капитально отремонтируют 34 многоквартирных дома. В соответствии с планом в отдельных домах обновят кровли, фасады, газовое оборудование, внутридомовые инженерные системы и другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Кашира в 2025 году капитально отремонтируют 34 многоквартирных дома. В соответствии с планом в отдельных домах обновят кровли, фасады, газовое оборудование, внутридомовые инженерные системы и другое.

«На этот год в Кашире запланированы мероприятия по капремонту 34 МКД с учетом переноса с 2024 года. Это ремонт 20 кровель, 13 фасадов, в 13 домах отремонтируют инженерные системы, в 8 фундаменты, в 3-х подвальные помещения и в 2-х заменят межэтажные перекрытия. Реализуем масштабную программу модернизации тепловых сетей и обсудим с ФКР включение в программу до 2028 года домов из списка, который мы подготовим», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта (ФКР) Московской области. Качество и сроки выполнения контролирует центр управления проектами ФКР, выезжая на объекты капремонта. Программа капитального ремонта домов в Московской области находится под особым контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Посмотреть, включен ли дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.