В Кашире начали возводить стены нового ФОКа

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается на улице Парковой в Кашире. Подрядчик приступил к устройству вертикальных конструкций наружных стен, завершить работы планируется в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект возводят в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В настоящее время на площадке ведутся монолитные работы, устройство наружных стен и монтаж инженерных систем. Общая строительная готовность составляет 11,5 %.

В работах задействованы 46 специалистов и пять единиц техники. Площадь двухэтажного здания составит около 5 тыс. кв. м.

В составе комплекса предусмотрены крытая ледовая арена для тренировок хоккеистов и административные помещения. ФОК станет первым крытым ледовым объектом в Кашире, доступным для детей, взрослых и профессиональных спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.