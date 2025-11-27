В Кашире на строительной площадке ФОКа начали планировку территории

Сейчас в бывшем сквере на улице Парковой работает экскаватор. Он выполняет планировку территории. Также на объекте находятся шесть инженерно-технических специалистов и четверо рабочих. На площадке выполнены подготовительные работы: сделаны временные дороги и организованы места складирования. Строители уже демонтировали фундамент клуба им. Ленинского комсомола, который располагался здесь ранее. Кроме того, удалось сохранить аллею из парковых туй. Деревья на время стройки защитили от повреждений заграждениями и сеткой. Как только проект пройдет экспертизу, подрядчик приступит к монолитным работам. Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком составит 5000 кв. м. В нем будут предусмотрены ледовая арена, медицинский кабинет, пространства для технической подготовки хоккеистов и обслуживания спортсменов. Завершить строительство планируют в конце 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.