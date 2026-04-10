В Кашире на 35% завершили капремонт детского сада №13

Капитальный ремонт детского сада № 13 на улице Вахрушева в Кашире выполнен на 35%. Работы ведутся по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья», завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад № 13 является дошкольным отделением средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7. Площадь здания составляет 2 727,7 кв. м. Сейчас на объекте задействованы более 50 рабочих и две единицы техники.

Строители завершили демонтаж и ведут общестроительные и отделочные работы. Параллельно продолжается ремонт кровли, начаты работы по обновлению фасада.

В здании заменят системы отопления, вентиляции и канализации, окна и двери, проведут внутреннюю отделку. После ремонта изменится внешний вид входных групп, для учреждения закупят новую мебель и оборудование. Благоустройство затронет и прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.