В Карелии начали распродавать бомбоубежища в многоквартирных домах

Планируется продать бомбоубежище, которое находится в подвале многоквартирного дома №7 по улице Германа Титова. Шокированные местные жители обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий властей.

Планируется еще реализовать один подвал-бомбоубежище в доме №1/6 по улице Володарского. Его площадь 102,9 кв. м. За помещение могут выручить минимум 1,6 млн рублей. Жильцы дома также обратились в прокуратуру. На торги также выставлено бомбоубежище в пятиэтажном доме №24 по Первомайскому проспекту. Подвал площадью 65 «квадратов» предназначен для укрытия жильцов дома, продается за 1 млн с небольшим.

В администрации города уверяют, что продажа объектов гражданской обороны законна. Ранее там заявили, что на все население имеющихся укрытий не хватает.

