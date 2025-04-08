В кардиологическом отделении Электростали продолжаются ремонтные работы

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На третьем этаже девятиэтажной больницы Центральной медико-санитарной части 21 Электростали проводятся ремонтные работы в кардиологическом отделении. В кабинетах установлены строительные леса, ведутся штукатурные работы. Совсем скоро в обновленных помещениях возобновится активная работа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями министерства здравоохранения Московской области.

В этом году в детской поликлинике ЦМСЧ № 21 завершился капитальный ремонт помещений. В ходе работ обновлены врачебные и процедурные кабинеты, а также зоны ожидания, выполнен ремонт фасада, приобретено новое оборудование и мебель. Теперь детская поликлиника выглядит по-современному: установлены электронное информационное табло и инфомат для записи, оборудованы комната матери и ребенка, детский уголок, кабинеты массажа, физиотерапии и ЛФК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.