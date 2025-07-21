В Южном Бутове открылся новый спорткомплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в Южном Бутове, на Остафьевской улице, открылся новый спорткомплекс «Максимум», сообщает газета «Известия» .

Возведение объекта заняло менее 2,5 лет, что стало возможным благодаря применению новейших технологий, в частности, цифровизации рабочих процессов на всех стадиях строительства.

«„Максимум“ стал частью спортивного кластера, в который уже входят построенные инвесторами „Спорт Станция“ и „Монтреал“. Это некапитальные строения с крытыми футбольными полями, теннисными кортами и ледовыми аренами», — уточнил глава столицы.

В новом двухэтажном спортивном комплексе размещены два бассейна: большой (25 на 16 метров) и малый (10 на 6 метров), зал для занятий ОФП и современная ледовая арена. Большой бассейн оснащен системой интеллектуального наблюдения: камеры фиксируют движения пловцов, и при задержке под водой более 10 секунд, сигнал немедленно поступает на браслет дежурного тренера. Эта технология значительно повышает безопасность.

В комплексе планируется проведение занятий по плаванию, хоккею, фигурному катанию, аквааэробике, фитнес-аэробике, хореографии и йоге. Для комфорта посетителей предусмотрены медблок и буфет.