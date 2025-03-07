В Южном Бутове на торги выставили 2 помещения для бизнеса

Москва выставила на торги два нежилых помещения свободного назначения в районе Южное Бутово, заявил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение площадью 113 кв. м расположено по адресу: ул. Изюмская, д. 46, недалеко от станции метро «Улица Скобелевская». Тут можно открыть офис, досуговое учреждение, студию фитнеса и другие виды бизнеса.

Второй объект находится на ул. Адмирала Лазарева, д. 55, в шаговой доступности от метро «Бунинская аллея». Площадь помещения — 220,4 кв. м. Оно подойдет, например, для медицинского, косметологического, реабилитационного центров.

«На городских торгах предприниматели могут приобрести помещение практически для любого вида бизнеса, подобрав удобное расположение, подходящую площадь, оптимальную планировку. Так, в Южном Бутове сейчас доступны объекты площадью 113 и 220,4 квадратного метра. Они находятся на первых этажах жилых домов, имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям», — поделился Пуртов.

Заявочные кампании завершатся 11 и 18 марта в зависимости от выбранного лота. Торги пройдут 20 и 27 марта на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.