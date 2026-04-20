В ЯНАО дачные участки подешевели на 6% за март
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
В Ямало-Ненецком автономном округе в марте 2026 года снизились цены на дачные участки, коттеджи и дома. Больше всего подешевела земля — на 6%, сообщает «Север-Пресс».
Аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали снижение цен на дачную недвижимость в регионе по сравнению с февралем. Наиболее заметно подешевели участки сельхозназначения в СНТ и ДНП.
«Наиболее заметную динамику демонстрируют участки сельхозназначения (СНТ, ДНП). Средняя стоимость таких объектов снизилась на 6% и составила 2,7 млн рублей, что отражает изменение цен в сегменте дачной недвижимости», — отмечается в сообщении.
Коттеджи и дома также стали дешевле — на 3%. В марте их средняя стоимость составила 15 млн и 13,6 млн рублей соответственно.
В целом по России растет интерес к дачным домам из морских контейнеров. Эксперты связывают это с желанием сократить сроки строительства и снизить расходы.
