В ЯНАО дачные участки подешевели на 6% за март

«Авито Недвижимость»: участки в СНТ и ДНТ в ЯНАО в среднем стоят 2,7 млн руб

В Ямало-Ненецком автономном округе в марте 2026 года снизились цены на дачные участки, коттеджи и дома. Больше всего подешевела земля — на 6%, сообщает «Север-Пресс» .

Аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали снижение цен на дачную недвижимость в регионе по сравнению с февралем. Наиболее заметно подешевели участки сельхозназначения в СНТ и ДНП.

«Наиболее заметную динамику демонстрируют участки сельхозназначения (СНТ, ДНП). Средняя стоимость таких объектов снизилась на 6% и составила 2,7 млн рублей, что отражает изменение цен в сегменте дачной недвижимости», — отмечается в сообщении.

Коттеджи и дома также стали дешевле — на 3%. В марте их средняя стоимость составила 15 млн и 13,6 млн рублей соответственно.

В целом по России растет интерес к дачным домам из морских контейнеров. Эксперты связывают это с желанием сократить сроки строительства и снизить расходы.

