В Яхроме завершили ремонт холла бассейна «Кашалот»

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Холл бассейна «Кашалот» в Яхроме обновили по программе инициативного бюджетирования, не прерывая тренировки и оздоровительные занятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В холле бассейна «Кашалот» отремонтировали отделку стен, установили новое освещение и модернизировали стойку администратора. Бассейн продолжал работать во время ремонта.

23 октября глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов осмотрел результат и пообщался с посетителями. Во время его предыдущего визита в сентябре работы еще продолжались.

«Стало уютнее, комфортнее, современнее. Но это только начало. Впереди еще большая работа — нужно приводить в порядок фасады, ремонтировать чашу бассейна. Будем двигаться дальше, исходя из возможностей бюджета», — отметил Михаил Шувалов.

Жительница Дмитрова Татьяна Третьякова посещает «Кашалот» с момента открытия, а сейчас занимается по программе «Активное долголетие». Она отметила внимательный персонал, качество воды и обновленное фойе.

«Особенно потолочное освещение — оно придает пространству объем, создает настроение. И стойки красивые сделали. Все уютно, стараются для людей. Это очень приятно», — поделилась Татьяна Петровна.

Во время визита глава вручил благодарственное письмо коллективу ООО «ФЕС ПРОДУКТ» в лице исполнительного директора завода Александра Цитовича за благотворительную помощь и вклад в развитие спортивной инфраструктуры Дмитровского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.