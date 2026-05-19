В Ивантеевке строят новый корпус школы на 350 мест

Строительство пристройки к образовательному центру № 2 продолжается в Ивантеевке на улице Хлебозаводской. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте ведутся монолитные работы. В строительстве задействованы 37 специалистов и пять единиц техники.

Новый корпус площадью около 6 тыс. кв. м рассчитан на 350 учеников. В здании разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр и кабинеты для творческих занятий.

Прилегающую территорию благоустроят: здесь оборудуют игровые площадки для младших школьников и спортивные зоны. Работы выполняют в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.